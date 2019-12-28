TBMM Libya tezkeresini bekliyor

Yelda GÖKDAĞ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun Meclis Başkanlığı’nda olup olmadığı” şeklindeki soru üzerine, “Sonuçta metin ve muhalefet şerhleri üzerinde komisyon üyelerinin mutabık kalması lazım. Böyle bir mutabakat sağlanamadığı için içtüzüğümüze göre bir komisyon raporuna dönüşmemiş” dedi.

ELİMİZDE HENÜZ BİLGİ YOK

Şentop, Başkan Erdoğan’ın, “Libya’ya tezkeresinin, Meclis açılır açılmaz sunulacağına” ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Libya’yla yapılan askeri ve güvenlik yardımlaşması konusunda anlaşma geçtiğimiz cumartesi günü Meclisimizden geçti. Meclis 7 Ocak’a kadar da çalışmalarına ara verdi. Bu bakımdan henüz elimizde yorum yapılacak bir bilgi, metin yok. Ama bir tezkere geleceği ifade edildi ve geleceğini biliyoruz” yanıtı verdi.