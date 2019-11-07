Sözde soykırım iddialarıyla ilgili flaş çağrı

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yaptığı açıklamada, 'Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum' dedi.