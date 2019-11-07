Sözde soykırım iddialarıyla ilgili flaş çağrı
TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çağrıda bulunarak, 'İlgili tarafları ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum' dedi.
TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yaptığı açıklamada, 'Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum' dedi.