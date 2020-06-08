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  3. TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
08 Haziran 2020 Pazartesi 17:20 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop Yassıada kararlarının yok sayılarak mağdur ailelere maddi manevi tazminat hakkı doğmasının sağlanacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?

Adı mahkeme olan yapı ile ilgili hukuken sıkıntı var. Mahkemenin kararlarında tartışma konusu var. Haksızlıkların giderilmesi için birçok adım atılmış. Mahkemenin kuruluşunu sağlayan kanunun kaldırılması söz konusu.

YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR

Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.

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