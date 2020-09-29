29 Eylül 2020 Salı 15:01 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması
AA
Son Dakika Haberleri.. TBMM Başkanı Şentop: "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim." dedi.
Türkiye'nin, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdiğini hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:
"Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum."