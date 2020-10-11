  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır
11 Ekim 2020 Pazar 11:21 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır."

Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

<p>Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam telefonla katıldığı bir televizyo

Telefonunu sessize aldı yine de gizleyemedi... Trump'ı öksürük krizi tuttu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmaniye'de orman yangını

Kızılay gönüllüleri Ağrı'da köy okulunu boyayarak, yüz yüze eğitime hazırladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.