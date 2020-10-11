11 Ekim 2020 Pazar 11:21 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır."
Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.