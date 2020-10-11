TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır."

Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.