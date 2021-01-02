TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilen sanatçıları tebrik etti ve başarı temennisinde bulundu.



TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanı Şentop, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede ödül alan isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.