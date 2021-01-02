02 Ocak 2021 Cumartesi 00:02 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Ali Güneri için başsağlığı mesajı
AA
TBMM Başkanı Şentop, eski başbakanlardan merhum Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."