29 Aralık 2020 Salı 22:16 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." dedi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı.
Meclis Başkanı Şentop mesajında, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.