TBMM Başkanı Şentop'tan akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı.

Meclis Başkanı Şentop mesajında, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.