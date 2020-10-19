TBMM Başkanı Şentop'tan AGİT Minsk Grubuna tepki: Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, işgalci Ermenistan'ın sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar." dedi.

AA'da yer alan habere göre, TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da değerlendirmelerde bulundu.

İşgalci Ermenistan'ın beslediği terör yapılanlarının Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine sürekli saldırıda bulunduğunu belirten Şentop, Azerbaycan ordusunun bunun üzerine vatan topraklarını kurtarmak için harekat başlattığını kaydetti.

Azerbaycan'ın bununla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki "meşru müdafaa" hakkının gereğini yerine getirdiğini vurgulayan Şentop, Azerbaycan ordusunun operasyonlarında uluslararası hukuka uygun davranarak sadece askeri hedeflerle mücadele ettiğini belirtti.

İşgalci Ermenistan güçlerinin ise sivilleri bombaladığını hatırlatan Şentop, "Azerbaycan ise uluslararası hukuka ve savaş ahlakına uygun bir şekilde hareket ediyor. Ermenistan bunu yapmıyor. Savaş hukukuna riayet etmeyen, sivilleri hedef alıp bombalayan bir devletten ateşkese riayet etmesini beklemek de abestir. " ifadesini kullandı.

"ERMENİSTAN'IN UCM'DE YARGILANMASI MÜMKÜN OLABİLİR"

Şentop, işgalci Ermenistan'ın Gence'ye ve diğer illere füzelerle saldırmasını şöyle değerlendirdi:

"Bu, Cenevre sözleşmesine göre bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmamakla beraber Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaş suçlarıyla ilgili kuracağı bir mahkemede ve UCM'de yargılanması mümkün olabilir Roma statüsüne göre. Ama bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar."