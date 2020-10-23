23 Ekim 2020 Cuma 20:02 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şentop, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin, "Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Şentop, Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor."
"Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür."