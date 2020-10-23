TBMM Başkanı Şentop'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şentop, Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor."

"Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür."