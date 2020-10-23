  • $7,957
  • 9,4429
  • 487.062
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • TBMM Başkanı Şentop'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
23 Ekim 2020 Cuma 20:02 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor

TBMM Başkanı Şentop'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şentop, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin, "Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şentop, Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

 "Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor."
"Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür."
<p>Vergi müfettişi olduğunu söylerek bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet almak isteyen şahıslar

İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslan ''Pamuk'' ile Bengal kaplanı ''Toby''nin şaşırtan dostluğu

İstanbul'un ilçelerinin koronavirüs yoğunluk haritası

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.