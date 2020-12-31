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31 Aralık 2020 Perşembe 15:20 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop yılbaşı için mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Şentop yılbaşı için mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Hep birlikte 'Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.' diyerek 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021 yılında geçeceğini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sürekli akıp giden zamanın ve tarihin içinde bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılı, koronavirüs sebebiyle hepimizin için meşakkatli bir yıl oldu." dedi.

Şentop, dünyanın bir ucunda ortaya çıkan virüsün, birkaç ayda tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsatarak, "Koronavirüs, bir taraftan devletlerin sağlık sistemlerinin, diğer taraftan insani değerlerin test edildiği bir turnusol kağıdı işlevi gördü. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin seyri bu süreçte tamamen değişerek yoğun kısıtlamalar ve tedbirlerin gölgesinde başka bir dönem başladı. Ülkeler virüsle mücadelede ortak hareket etmenin, insanlar da başka insanların selametini düşünmenin erdemini kavramak zorunda kaldı. Devletimiz ve aziz milletimiz bu zorlu imtihandan hem sağlık sistemi olarak hem de sahip olduğu yüce insani değerlere sadakati bakımından alnının akıyla çıkmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadele henüz bitmese de güzel ve sağlıklı günler için gayret göstermeye devam ettiklerini belirten Şentop, bu süreçte, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte 'Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.' diyerek 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021 yılında geçeceğini ümit ediyoruz. Sizi ve sevdiklerinizi içten duygularla selamlarken yeni yılda iyilik ve ihsan beklentilerimizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Allah'tan, hepimizi görüp görmediğimiz musibet ve kötülüklerden korumasını ve bizi iyiliklerle karşılaştırmasını diliyorum. Hayatlarımızın ve zamanımızın şifa, bereket ve güzelliklerle ziyadeleşmesi niyazıyla, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum."
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