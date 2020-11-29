TBMM Başkanı Şentop: "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın kilit meselesidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kudüs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Kudüs meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir, kilit meselesidir." dedi.

Şentop, "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir." ifadelerini kullandı.



Şentop, tarihsel ibrenin tersine dönmesine vurgu yaparken şunları kaydetti:

"20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz."

Ayrıntılar geliyor...