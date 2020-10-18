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18 Ekim 2020 Pazar 20:30 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Başbakan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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