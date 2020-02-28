TBMM Başkanı Şentop: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi tarafından 33 askerimizin şehit edildiği hain saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada Türkiye'yi hedef alan her saldırının en ağır biçimde cevabını alacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir."