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07 Ekim 2020 Çarşamba 21:01 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, eski TBMM başkanlarını akşam yemeğinde ağırladı

TBMM Başkanı Şentop, eski TBMM başkanlarını akşam yemeğinde ağırladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM eski başkanlarını akşam yemeğinde ağırladı.

TBMM Başkanlık Resmî Konutu’ndaki yemeğe aralarında Eski TBMM başkanlarından Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YargıtayBaşkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

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