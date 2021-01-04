TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli'nde Millet Bahçesi yapılacak alandaki gar binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınıf arkadaşının ani kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini, onun cenazesi nedeniyle Lüleburgaz'a geldiğini söyledi.

Kırklareli merkeze de uğrayıp özellikle Millet Bahçesi ile ilgili çalışmayı görmek istediğini belirten Şentop, "Valiliği ziyaret edip, hem de milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz'ın kayınpederi vefat etti. Bir ay kadar önce de kayınvalidesi vefat etmişti. Ona da bir taziyede bulunalım diye geldik." diye konuştu.

Bir gazetecinin İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin sorusuna Şentop, şu yanıtı verdi:

"Ben tamamını okudum. Artık Türkiye'de darbelerle ilgili değerlendirmeler yapılırken 'şunlar şunlar da olmasaydı darbe olmazdı' gibi, 'hırsızın suçu var ama ev sahibinin de var' anlamına gelecek yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız, şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım. Bir kere prensip olarak bunu benimsememiz gerekiyor. Yani 'Şu olsaydı, Menderes de şunu yapsaydı belki darbe olmazdı' falan gibi yaklaşımlar biraz darbeciler için açık kapılar aralamaya yönelik sonuçlar ortaya çıkartıyor."

Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir de işin doğruluk tarafı var, bu doğru değil bu beyanda. Ben o dönemi çok detaylı olarak okumuş birisi olarak söylüyorum. 27 Mayıs 1960'ta darbe yapanlar, 1954 seçimlerinden sonra Menderes'in ve Demokrat Parti'nin kazanması üzerine teşkilatlanmaya başlayan, Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir çetedir. Diğer her şey bahanedir. 1954'ten itibaren darbe yapmak için kararlı olarak bir araya gelmiş bir çetedir. Seçim kararı olsa da olmasa da tahkikat komisyonu olsa da olmasa da bu darbe yapılacak, çünkü Türkiye'de seçimle bir daha iktidar olamayacağını anlayan bir kesim var. Siyasi, bürokratik, oligarşik yapı. Bunlar seçim dışında bir yöntemle iktidara gelmek istiyorlar. Meselenin özü budur."

"Darbeyi şu engellerdi bu engellerdi" gibi yaklaşımların darbecilere karşı olan tavrı, ilkesel duruşu gevşeten tavırlar olduğuna işaret eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ben başta Sayın Başbuğ olmak üzere herkesten darbe konusunda, bu tür değerlendirmeleri kesin olarak ve net bir şekilde darbecileri her zaman ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bir daha, vatandaşlarımızın, milletimizin, böyle bir yaklaşıma veya harekete izin vermeyeceğini 15 Temmuz'da çok net bir şekilde, hayatı pahasına milletimiz göstermiştir."

FİKRİ SAĞLAR'IN AÇIKLAMALARI



Şentop, CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"90'lı yıllar baş örtüsüyle ilgili yaşanan önemli trajediler var, sorunlar var, yaklaşım problemleri var. Türkiye bunları aşmaya çalışıyor. Toplumsal hayatımızda bunları aştık, gerek üniversitelerde gerek diğer okullarımızda, gerek kamu hayatında gerekse toplumsal hayatta. Artık başı açık başı örtük ayrımı ve buna yönelik ayrımcı fikirler, yaklaşımlar ortadan kalktı. Ben çok arkaik, zamanı geçmiş bir düşünce olarak değerlendiriyorum. Ama bir taraftan da, sayıları çok az olsa da hala şükür ki sayıları çok az. Bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına kıyafetine bakılmaksızın başı örtülü başı açık, toplumun bütün faaliyetlerinde alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu tabi herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın, sadece ahlaken, siyaseten değil, aynı zamanda hukuken de yanlış olduğunun suç olduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum."

Şentop, ardından Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayınpederi vefat eden AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı da çalışma ofisinde ziyaret eden Şentop, taziyelerini iletti.