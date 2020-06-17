Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:12 | Son Güncelleme:

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, covid-19 şüphesiyle test yapıldı.

Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.

Trump'tan tarihi imza!
Akşam saatlerinde hastanede karşılaştılar... Kıyamet koptu!
Volkan'dan Deniz'e şok tepki: 'Otur yerine!'
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da eş zamanlı denetim
Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı... Dikkat çeken ‘1915‘ vurgusu!
Halı tarlaları ilgi çekiyor

Halı tarlaları ilgi çekiyor

Virüs sürecinde düğünler ve nikâhlar nasıl olacak?

Virüs sürecinde düğünler ve nikâhlar nasıl olacak?

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü say

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı