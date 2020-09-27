TBMM, 1 Ekim Perşembe günü açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı Açılış Programı, 1 Ekim Perşembe saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

DHA'da yer alan habere göre, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk koyularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemle saat 14.00’te toplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DAVET

Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek. Genel Kurul, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.

AÇILIŞ RESEPSİYONU YAPILMAYACAK

Öte yandan 1 Ekim Meclis Açılış Resepsiyonu ise pandemi nedeniyle yapılmayacak.