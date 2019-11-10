'Ülkeme iftira etmedim'

Emin PAZARCI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin “Anadolu Sohbetleri” çerçevesinde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye’nin bir darbe girişimi atlattığına işaret eden ve bu girişim başarılı olsaydı, ülkenin FETÖ üzerinden ABD’ye teslim edileceğini belirten Feyzioğlu şunları söyledi:

BARIŞ PINARI MUAZZAM BAŞARI

“Emperyalistler Türkiye üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmediler. Bugün de PKK-PYD aracılığı ile Türkiye’ye saldırıyorlar. Gözü iktidar nefreti ile kararmışlar buna inanmıyorlar. Açsınlar Economist Dergisi’ne baksınlar. Orada ‘Türkler 100 sene önce Sevr’i yıkmışlardı. Bugün de Suriye’de yeni Sevr’i engellediler’ diye yazıyor. Bundan gurur duymak milli bir histir. Türkiye, ABD, Rusya ve Çin’e ‘Biz de varız’ demiştir. Suriye’de muazzam bir başarıya imza atılmıştır. Çok doğru bir dış politika stratejisi uygulamıştır. Bunlardan gurur duymak en milli histir.”

BUNLAR KÜLLİYE’YE GİTTİM DİYE

Feyzioğlu, kendisini eleştiren ve istifasını isteyen çevrelere “Batıya gidip, Türkiye’de işkence var diye ülkemi şikayet mi etseydim?” diye sorarak, şöyle konuştu:

“Herhalde o zaman bana kızmazlardı. Ülkemi yabancı platformlarda savunuyorum diye mi istifamı istiyorlar? Türkiye ittifakından rahatsız olanlar benden de rahatsızlar. Benim Külliye’ye gidip Cumhurbaşkanı ile ilişki kurmamdan rahatsızlar. Ben Atatürk’ün tanımladığı şekilde Türk milliyetçisiyim. Sağı solu reddediyorum. İstikametim doğru, davam haklıdır. 6 okta milliyetçilik vardır. Atatürk ve bayrak hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir.”

TTB Başkanı Feyzioğlu, AKŞAM Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın da katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

HER İKİSİNİN DE KALEMİNDE KAN VAR

Feyzioğlu, “Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan aklanmamıştır. Bunlara aydın muamelesi yapılmasın. Bunlar Türk Mahkemeleri kararlarıyla suçlu ilan edilmişlerdir.” diyerek şöyle devam etti:

“İşledikleri suç ‘darbeye teşebbüs’ değil ‘terör örgütlerini desteklemek’ olarak karar vermiştir. Kişisel düşüncem her ikisinin kaleminde de kan vardır. Onlar gazeteci değil. Onlar, haindir diye bu ülkenin vatanseverleri; zindana atılırken sevinç çığlıkları atmışlardır. Silivri zindanının kapıları kırılıp FETÖ mağdurları çıkınca onlar kahraman olarak çıktılar. Bunlar cezalarını çekince utanç içinde çıkmalılar. Bunu hep birlikte sağlamalıyız.”

"YAPILAMAZ" DENİLENİ ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasa’ya göre en üst çözüm mercii olduğuna işaret eden Feyzioğlu, “Benim için neden Külliye’ye gitti diyorlar. Çözüm oradaydı, gittik. Yargıda yapılamaz denilenleri yaptık. Cumhurbaşkanı ile çözüm bekleyen sorunları çözdük. Müthiş başarılar elde ettik. İstikametimiz de yaptıklarımız da doğrudur.” dedi.

Feyzioğlu, 12 baronun seçimli olağanüstü genel kurul talebinin TBB yönetimi tarafından reddedildiğini bildirdi. Feyzioğlu, bu talebin altına imza atan baro başkanlarının hem Türk halkından hem de meslektaşlarından kopmuş isimler olduğunu sözlerine ekledi.