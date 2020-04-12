Tayyip Sabri Erdil kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil nereli, kaç yaşındadır?

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil nereli, kaç yaşındadır? Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından Bakan yardımcıları merak edilmeye başlandı. 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil hayatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAYYİP SABRİ ERDİL KİMDİR?

1962 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Dernekpazarı’nda, Orta ve lise öğrenimini Rize’de, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünde, Yüksek lisans ve doktora öğrenimini MÜ’de, doktora üstü çalışmalarını “London City University, Business School” da uluslararası rekabet alanında yaptı.

Üniversite yıllarında başladığı iş hayatına basın sektörü, dış ticaret, endüstri ve eğitim sektörlerinde çeşitli düzeylerde yöneticilik ve danışmanlık yaparak devam etmiştir. (1977-2011)

Erdil Eğitim Kurumları “Erdil Koleji” kurucusu ve ortaklığı görevinde bulunmuştur. (1997-2014)

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi, Dr. Öğretim görevlisi, Yrd. Doç. , Doçent ve Profesör olarak kısmi ve tam zamanlı çalışmıştır. (1987- )

T. C. Çalışma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı (2016-17), T.C. İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Müsteşar Yardımcılığı (2017 - 2018) ve 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil çeşitli dernek, vakıf ve sosyal kurumlara üyedir.

Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.