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  • Tavuk kümesindeki gizli bölmeden cephanelik çıktı: "Silahları kimin koyduğunu bilmiyorum"
30 Ekim 2020 Cuma 11:20 | Son Güncelleme:

Tavuk kümesindeki gizli bölmeden cephanelik çıktı: "Silahları kimin koyduğunu bilmiyorum"

Tavuk kümesindeki gizli bölmeden cephanelik çıktı: "Silahları kimin koyduğunu bilmiyorum"
DHA

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda evinin yanındaki tavuk kümesine gizlenmiş çok sayıda tabanca ele geçirilen Cemal Ş.'nin ifadesinde, "Tabancalar bana ait değil. Kümese kim getirip koydu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Yapıaln detaylı aramada Cemal Ş.'ye ait tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca ele geçirildi. Cemal Ş.'nin polise verdiği ifadesinde, "Tabancalar bana ait değil. Kümese kim getirip koydu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çarşamba ilçesinde 'silah ticareti, mühimmat tamiri ve imalatı' yapıldığı yönündeki istihbari çalışma üzerine takip başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 43 ekip ve 120 personelle 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı.

KÜMESTE GİZLİ BÖLME BULUNDU

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde detaylı arama yapan ekipler, Cemal Ş.'ye ait tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca, başka bir şüpheliye ait torna makinesinin altına saklanmış silahlar ve turşu kavanozlarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda bin 550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"KÜMESE KİM KOYDU BİLMİYORUM"

Çarşamba ilçesinde bulunan evinin yanındaki tavuk kümesine gizlenmiş çok sayıda tabanca ele geçirilen Cemal Ş.'nin polise verdiği ifadesinde, "Tabancalar bana ait değil. Kümese kim getirip koydu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Ş. ile operasyon kapsamında gözaltına alınan H.H.S. (70), C.D., İ.H.Ç., B.K. ve E.A. adliyeye sevk edildi. 13 şüphelinin ise savcı talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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