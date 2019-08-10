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  3. Tatilci yoğunluğu! Bağlantı yolları kilitlendi

Tatilci yoğunluğu! Bağlantı yolları kilitlendi

Tatilci yoğunluğu! Bağlantı yolları kilitlendi

Bayram tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

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