Tatilci yoğunluğu! Bağlantı yolları kilitlendi

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.