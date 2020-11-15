Tatil seyahatiyle Kovid'i yaymayın!

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başlayan 1 haftalık ara tatilde öğrenci ve velilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İlhan, tatilin evde geçirilmesi gerektiğini, eğer dışarı çıkılacaksa da kalabalıklardan kaçınarak ve maske, mesafe, hijyen kuralına uyularak çıkılması gerektiğini belirtti. Artan vakaları hatırlatan İlhan, tatil nedeniyle şehirlerarası yapılacak bir seyahatin veya ziyaretin, virüsün yayılmasına neden olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

EVDE BULUŞMAYIN

“Evlerde gençler, 5-6 arkadaşıyla maskesiz bir araya gelip ‘arkadaşımdan bana bulaşmaz’ düşüncesinde olmasın. Bu süreci biraz daha dinlenerek, kitap okuyarak, internette veya televizyon izleyerek geçirmek daha doğru olacaktır. Tabii ki dışarı da çıkılabilir. Ama tedbirli olarak, kalabalığa giremeden... Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’de şu an vakalar tırmanışta. Bu şehirlere ya da buralardan Anadolu’ya yapılacak yolculuklar, tıpkı bayram sonrasında olduğu gibi virüsün yayılmasına sebep olabilir. İstanbul’da okuyan bir öğrenci İstanbul’da kalmalı.”

2021’in ilk yarısında aşılama başlayacak

Dünyaya umut olan aşılar hakkında konuşan Prof. Dr. Akova, “2021’in ilk yarısında aşılama başlayacak. Ancak asıl rahatlama 2022’de” dedi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, Alman BioNTech firması ile Pfizer’ın geliştirdiği aşıları değerlendirdi: “-70 derecede saklanan ve 10 gün süreyle aşının dayanmasını sağlayacak taşıma kapları oluşturmuşlar. Ancak bu aşılar için özel hazırlıklar gerekecek. Bunlara ‘mRNA’ aşıları deniliyor. ‘mRNA’ aşıları virüsün küçük genetik kodunu taşır. Bunu insana veriyorsunuz, insana verdiğiniz zaman ‘mRNA’ bir protein üretiyor. Bu protein sayesinde vücutta antikor oluşuyor. Daha önce dünyada hiç bu şekilde üretilmiş bir aşı yok. Bu aşı ilk olacak. 2021’in ilk yarısında bu aşılar kullanılmaya başlanacak; ancak üretim yeterli olmayacak. 2022 yılının başında daha rahat ve güzel günler göreceğiz. Şu anda maske en etkili koruyucu.”



KOVİDLİ HASTAYA REFAKATÇİ ARANIYOR!



Bursa’da bir sosyal paylaşım sitesinde bir kadın kullanıcı, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı paylaştı, ‘Yardımcı olmak ister misiniz?” diye sordu. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.



Hem içti hem özür diledi



Sultangazi 15 Temmuz Meydanı’nda sigara yasağına uyulmadığı görüldü. Meydanda sigara içenlerin büyük çoğunluğu alınan karardan haberdar olmadıklarını belirtirken, bir kişi görüntülendiğini fark ederek sigara içtiği için özür diledi. Bir başka kişi ise kameraya yakalanmamak için koşar adımlarla meydandan uzaklaştı.

İşyerini ‘casino’ya çevirmişler



Bakırköy’de polis ekipleri kumarhaneye çevrilen bir işyerine baskın yaptı. Baskın sırasında aralarında rulet ve poker oynayan 12 kişi ile işyeri çalışanı 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere salgın tedbirlerini çiğnemekten ve kumar oynamaktan para cezası kesildi.