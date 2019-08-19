Tatil dönüşü suçu Meteoroloji'ye attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağıştan hasar gören bölgelerde 1 gün sonra incelemelerde bulundu. İstanbullular selle boğuşurken ortalarda görünmeyen, saatler sonra sosyal medyadan sadece çalışanlara teşekkür etmekle yetinen İmamoğlu, ilk olarak Eminönü Yeraltı Çarşısı’na geldi. İklim değişikliklerinin hava durumunu da etkilediğini belirten İmamoğlu, “Sadece Türkiye’ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Bu iklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var” dedi.

Meteoroloji’nin geç bilgi verdiğini öne süren İmamoğlu, AKOM’dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini söyledi. Meteoroloji’den gelen yağış uyarısının 12.30’da kendilerine ulaştığını belirten İmamoğlu, “12.30’dan belli bir süre sonra da 15-20 dakika içerisinde baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş” şeklinde konuştu. Seçim sonrası 3. kez tatile çıkan İmamoğlu gazetecilerin "Tatilde olduğunuza ne diyeceksiniz?” şeklindeki sorusuna “Bunlar basit konular. Boş konuşuyorlar” yanıtını verdi.

Meteoroloji: 4 gün boyunca uyardık

İmamoğlu’nun eleştirileri üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 13 Ağustos’tan itibaren yurdun kuzey kesiminde beklenen yağış bilgisinin belediyeler ve basınla paylaşıldığı belirtildi. 15 Ağustos ve 16 Ağustos günleri saat 06.00 ile 18.00’de yayımlanan hava raporlarında, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bilgisinin yine belediyelere e-posta yoluyla gönderildiği vurgulandı. 17 Ağustos’taki uyarıda yağış şiddetinin ‘orta’ değil, ‘kuvvetli’ olarak rapor edildiği de bildirilen açıklamada, “İmamoğlu cumartesi günü saat 12.30’da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos’ta yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır” denildi.

Esnaftan tepki: Bir zabıta bile yoktu

İmamoğlu, selden zarar gören Eminönü esnafının tepkisiyle karşılaştı: “Başkanım sizi burada görmek isterdik. Belediyenin bir zabıtası bile yanımızda değildi. Belediye neredeydi, siz neredeydiniz?”

İlk işi İSKİ ihalesini iptal etmek oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart sonrası mazbatasını aldıktan bir gün sonra, genelge yayımlayıp 7 ihaleyi iptal etti. İhalelerden 6’sı İSKİ’ye aitti. 23 Haziran seçimi sonrası ise 19 Temmuz’da İSKİ’ye ait bir ihaleyi daha iptal etti.