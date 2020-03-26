Tatil beldeleri isyan etti: Sakın gelmeyin!

Edirne’nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye’de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi’ndeki tatil beldelerine gelen ya da gelmek isteyenleri uyararak, “Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz” dedi.