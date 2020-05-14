Tatbikatta hayatlarını kaybetmişlerdi… İBB'den büyük ihmal!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy İtfaiye İstasyonunda yapılan tatbikatta 2 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti. Yaşanan facia olay Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’de yaşanan aksaklıkları tekrar gündeme getirdi.

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Aksam.com.tr’ye konuşan Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, İBB’nin Kadıköy’de yaşanan itfaiye kazasında sorumlu olduğunu dile getirdi. Zengin, “İş yerinde gerçekleşen kazalar öncelikle iş kazasıdır ve bunun belli sonuçları vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği araştırılmalıdır.” dedi.

“İBB BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALMALIYDI”

Yaşanan olayın iş kazası olduğu söyleyen Zengin, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş müfettişleri mutlaka inceleme başlatmalıdır. Çünkü kanuna göre işveren iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için ‘her türlü önlemi, almak zorundadır.” şeklinde konuştu.

İBB İTFAİYE ÇALIŞANLARINA GEREKLİ DONANIMI VERDİ Mİ?

İBB’nin çalışanlarına verdiği malzeme listesinin araştırılması gerektiğini belirten Zengin, “İtfaiyecilerimiz aracın 63 metrelik sepetinin kırılması sonucu düşüyorlar. Bu nedenle yüksekte çalışanlar için gerekli halat ve kemerler ve diğer kişisel koruyucu donanımların kendilerine verilip verilmediğine bakılmalıdır.” dedi.

“GERÇEK SORUMLULAR ORTAYA ÇIKMALI”

Tarkan Zengin, “Ölümlü kazaların gerçekleştiği aracın periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Bu tür olaylarda genellikle sorumlukları çokta olmayan çalışanlara fatura çıkarılır. Ancak 6331 sayılı yasada belirtildiği gibi işverenin her türlü tedbiri alma sorumluluğu vardır. İş müfettişlerinin incelemeleriyle gerçek sorumlular ortaya çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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