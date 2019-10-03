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  3. Tatbikat için gelen NATO gemileri, Çanakkale Boğazı'nı hareketlendirdi

Tatbikat için gelen NATO gemileri, Çanakkale Boğazı'nı hareketlendirdi

Tatbikat için gelen NATO gemileri, Çanakkale Boğazı'nı hareketlendirdi

Çanakkale ve Saros Körfezi´nde 4-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' için NATO´ya bağlı 4'ü yabancı 5 savaş gemisi, liman ziyareti için Nara Limanı'na yanaştı. Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ile Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi´nde 4-20 Ekim tarihleri arasında, 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' düzenlenecek. Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan NATO´ya bağlı İtalyan savaş gemileri 'A 5329' borda numaralı 'ITS Vesuvio' ve M-5557 borda numaralı 'ITS Numana 9', Yunan savaş gemisi M63 borda numaralı 'HS Kallısto' ve İspanya savaş gemisi M32 borda numaralı 'Sella', Çanakkale önlerine ulaştı. NATO'ya bağlı 4 yabancı gemi ile birlikte Türk savaş gemisi M266 borda numaralı 'TCG Amasra', ziyaret yapacakları Nara Limanı'na yanaştı. Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı. İtalyan savaş gemisi Nara Limanı'na Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla yanaştı.

DHA 

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