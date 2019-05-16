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Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov İstanbul'da

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov İstanbul'da

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nı gezdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Minnihanov, beraberindeki heyetle Kağıthane'deki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na geldi.

Burada Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından karşılanan Minnihanov, yerleşkede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin ardından beraberindeki heyetle toplu fotoğraf çektiren Minnihanov ile Ünal, ziyaret dolayısıyla birbirlerine hediyeler takdim etti.

(AA)

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