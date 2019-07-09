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  3. Taşlı çekiçli minibüsçü kavgası

Taşlı çekiçli minibüsçü kavgası

Taşlı çekiçli minibüsçü kavgası

Bursa Osmangazi’de dün Ovaakça durağında yolcu bekleyen minibüs sürücüleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa süreli tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, bu kez İstanbul Caddesi’nde araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü. Çıkan kavga sonucu birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran sürücüleri yolcular ve diğer servis şoförleri ayırdı. Acımadan birbirine ölümüne vuran 2 şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 

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