Taşıyıcı anne nedir, nasıl oluyor? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler Taşıyıcı anne nedir? , Taşıyıcı anne nasıl oluyor? merak ediyor. İşte tüm detaylarıyla taşıyı annelik..

TAŞIYICI ANNE NEDİR?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine deniyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

TAŞIYICI ANNE NASIL OLUNUR?

Taşıyıcı anne olmak; bebeğin rahminizde kaldığı süre boyunca bütün denetimleri kabul etmeniz gereken ve rahminizdeki bebeğe karşı sorumlu olduğunuzu unutmamanız gereken bir dönem olduğu için oldukça zor şartlar ortaya koyar.

Bebeğe rahmini kiralayan kişinin kesinlikle bu işi gönüllü olarak yapması gereklidir. Para almadan değil; gönüllü olarak bunun için sunduğunuz beyanı kabul etmesi gereklidir.

Hamile kalacak kişinin bütün tahlilleri yaptırması ve ilerde bebeğe zarar verebilecek hiçbir hastalığı, bağımlılığı olmaması gereklidir.

Taşıyıcı annenin en son ne zaman gebe kaldığı, ne zaman kürtaj olduğu gibi konulara doğru bilgiler vermesi bebeğin hayatı için önem arz eder.

Taşıyıcı anne olacak kişinin rutin kontroller geçirmesi önemlidir. Taşıyıcı annenin psikolojik olarak bu sürece hazır olması önemlidir.