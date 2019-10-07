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  3. Taşıt kredisi hesaplama: En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 0.49 taşıt kredisi veren bankalar

Taşıt kredisi hesaplama: En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 0.49 taşıt kredisi veren bankalar

Taşıt kredisi hesaplama: En uygun taşıt kredisi hangi bankada" 0.49 taşıt kredisi veren bankalar

Taşıt kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Taşıt kredisi araştırmaları kamu bankalarının taşıt kredisinde indirime gitmesinden sonra daha fazla merak edilmeye başladı. Taşıt kredisi faiz oranlarının 31 Aralık'a kadar düşürülmesinin ardından vatandaşlar oto galerilere akın etti. Araç sahibi olmak isteyenler 0,49 ve 0,79 faiz oranı ile hangi araçlara sahip olunabileceğini araştırıyor. En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 0.49 taşıt kredisi veren bankalar ve taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

 

Taşıt kredisi hesaplama işlemleri araç sahibi olmak isteyenler tarafından internette araştırılıyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank bankaları tarafından taşıt kredisi indirim kampanyası düzenlendi. 1 Ekim-31 Aralık arasında düzenlenen kampanyanın ardından otomobil piyasası da hareketlendi.  Mercedes, Ford, Fiat, Toyota, Honda, Renault, Hyundai gibi firmalarda yüzde 0,49-0,69 bandında faiz oranı uygulanıyor. En uygun taşıt kredisi hangi bankada?  0.49 taşıt kredisi veren bankalar ve taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

İŞTE TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA DAHİL OLAN ARAÇLAR VE FİYATLARI

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

MERCEDES DE KAMPANYAYA KATILDI

Kamu bankalarının faiz indirimine katılan Mercedes, ekim ayında ayrıca yeni modelleri AMG A 45 S 4MATIC+ ve AMG CLA 45 S 4MATIC+’yı Türkiye’de satışa sunduğunu açıkladı.

Alman üretici Mercedes, Türkiye’de yola çıkardığı yeni modeli AMG A 45 S 4MATIC+ için 709.400 TL başlangıç fiyatı açıkladı.

Coupé Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+’da ise başlangıç fiyatı 719.200 TL olarak belirlendi.

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

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