Taşgetiren'den tepki çeken yazı: FETÖ'cüleri neden savundu?

Daha önce birçok kez, cezaevlerindeki FETÖ'cüleri savunan ve "Zulmü biliyoruz, görüyoruz ama susuyoruz. Susmamıza gerekçe üretmeye çalışıyoruz. İçimize sinmese de..." ifadelerini kullanan Taşgetiren yine benzer görüşlerini paylaştı.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, cezaevinde bulunanların tamamının darbe ile ilgisi olmadığını iddia ederek, "İçerdeki insanların ne kadarı darbe ile ilişkili, ya da soru çaldı?" sorusunu gündeme getirdi.

Yurt dışında Türkiye aleyhine kampanyalar düzenleyen FETÖ'cülerin tezlerine destek veren ifadeler kullanan Taşgetiren sözlerine şöyle devam etti;

"Eskiden Risale-i Nur okuyanlar derdest edilirdi. Kitap okumak suç sayılırdı.31 bin kişi içerde, diyorum. Hangisi, hangi reel suçtan dolayı içerde? Dindar yöneticilere, “Bu insanların bir tekine bile haksızlık yapılmışsa Adl-i İlahinin onu soracağı” hatırlatılabilir. Bunu anlarlar diye düşünülür çünkü. Bir tek mazlumun bile."

TAŞGETİREN'E SERT TEPKİLER GELDİ

Bu sözlere ilk olarak Oda TV yazarı Nihat Genç'ten tepki geldi. Taşgetiren'i çok ağır sözlerle eleştiren Genç, "Yazısının özeti şöyle, içeri atılan Fetö’cülerin hepsi mi Fetö'yle ilişkili, deyip güya hukuk ihlallerine dikkat çekme ayağına yatıp ve algısına başlıyor, bu insanlar 'Müslüman', 'Kur'an okuyor', 'namaz kılıyor' deyip, CIA ajanlarını yıkayıp paklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Nihat Genç, "Sussak içeride namaz kılan ajan köpekleri başımıza kahraman yapacaksınız. Sizler artık ahmak değil sahtekar yalancısınız, yakayı ele vermiş bu ajan örgütünü bir ucundan kurtarmanın derdindesiniz." görüşünü paylaştı.

NEDİM ŞENER DE SESSİZ KALMADI

Karar yazarının FETÖ'cüleri savunan yazısına Posta yazarı Nedim Şener de kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından, Taşgetiren'in; “İçerde ne oluyor? İçerde, 'iltisaklı, irtibatlı' gerekçesiyle on binlerce insan cezaevine girmiş durumda” görüşünü paylaşan Şener, altına ise şu notu düştü;

"YANLIŞ, FETÖ’DEN İÇERİDE OLANLAR “DARBE” VE “ÖRGÜT ÜYELİĞİ” GEREKÇESİYLE TUTUKLU."