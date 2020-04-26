"Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 25 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



TARZAN FİLMLERİNDE 12 KEZ BAŞROL OYNAYAN JOHNNY WEİSSMULLER OLİMPİYAT OYUNLARININ HANGİ DALINDA 5 ALTIN MADALYA SAHİBİDİR?



A: Yüzme



B: Cirit atma

C: Sırıkla yüksek atlama

D: Artistik jimnastik

Doğru cevap: A Yüzme