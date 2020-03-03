Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Pakdemirli’nin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner ile beraber toplamda 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacak olan konu hakkında detaylar haberimizde.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru hakkında henüz açıklama gelmedi. Başvuru kılavuzu ve başvuruların alınacağı tarihleri açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Mühendis ve veteriner kadrosuna başvurmak için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak gerekiyor.

Sağlık Teknikeri ve Tekniker kadrosu için en az ön lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

Teknisyen kadrosu için ise orta öğretim ve dengi mesleki teknik öğrenim kurumlarından mezun olmak yeterli olacak.