Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı... Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında." dedi.

"Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u." diyen Pakdemirli, "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor." ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti."

"Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız . Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı."

"Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu. Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum." dedi.

"Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu." diyen Pakdemirli, şu şekilde konuştu:

"Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özellikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı."

Kahramanmaraş'taki orman yangınına ilişkin de Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil."

AFAD: HATAY'DAKİ YANGINDA 542 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'da devam eden yangına müdahale çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

AFAD ekipleri tarafından 542 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makinelerinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.