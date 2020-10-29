Tarım arazisinde 'hobi'ye 3 yıl hapis

Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanması sonrası yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, tarım arazilerinin anonim şirket veya kooperatif gibi ortaklıklar kurarak, hobi bahçesi gibi kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Tarım arazilerindeki izinsiz bütün yapılar, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak. Yine 2 ay içerisinde bu kişiler projeye uygunluk sağlamakla yükümlü tutulacak.

GIDA SAHTEKARINA 10 YIL ÜRETİM YASAK



Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle; kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, piyasadan toplatılacak. Bu gıdaları üreten gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin günden 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek ve işletmeci 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek.

MAKİNADA ALKOL SATANA PARA CEZASI



Alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22:00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı Bakanlığın denetiminde gerçekleştirilecek. Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanım zorunluluğu getirilecek.