Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve yaklaşık 4300 yılı önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



TARİHTE ADI BİLİNEN İLK YAZAR OLAN VE YAKLAŞIK 4300 YILI ÖNCE SÜMER TOPRAKLARINDA YAŞAMIŞ ENHEDUANNA İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR?



A: Bir kraldır



B: Bir kadındır

C: Bir askerdir

D: Bir köledir

Doğru cevap: B Bir kadındır

Enheduanna (MÖ 2285 - MÖ 2250) Akad Kralı Sargon'un ve yüksek olasılıkla Kraliçe Tashlultum'un kızı. Tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar, hatta bazı kaynaklara göre ilk şair ve yazardır. Sümerlerin aşk tanrıçası İnanna'ya yazdığı lirik şiirleriyle ünlüdür.

Babası Kral Sargon tarafından Ur şehrindeki Ay Tanrısı Nanna'nın (Sin) Ekişnugal tapınağına başrahibe olarak görevlendirilmiştir.

İsmi Gök Tanrısı An'ın başrahibesi veya Tanrı Nannar'ın eşi anlamına gelmektedir. Hece hece Sümerce karşılığı ise En-hedu-anna: En;(Başrahibe veya Başrahip), hedu; (gurur ve övünç kaynağı), ana; (..cennetin) şeklindedir