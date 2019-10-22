Tarihi Suriye mutabakatında dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde gerçekleştirilen görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi.

MUTABAKAT METNİNİ BAKANLAR OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in düzenlediği basın toplantısı sonrası her iki ülke arasında mutabık kalınan Mutabakat Muhtırası iki ülkenin Dışişleri Bakanı tarafından hem Türkçe hem de Rusça olarak okundu.

PKK/PYD 150 SAAT İÇİNDE 30 KM'NİN DIŞINA ÇIKACAK

Mutabakatın 5. maddesinde, "23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rusortak devriyeleri başlayacaktır." denildi.

SURİYE ANAYASA KOMİSYONU TOPLANTISI 29 EKİM'DE

Basın açıklamasında Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını dile getiren Putin, "Anayasa Komisyonu 29 Ekim’de toplantısını gerçekleştirecek. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönmeli. Bunu uluslararası kuruluşlar desteklemeli. Özellikle Birleşmiş Milletler öncülüğünde yardımlar yapılmalı” dedi.

AFRİN'İN MEYDANINA ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAĞIMIZI DİKMİŞTİK

Suriye mutabakatında terör örgütü PKK/PYD'nin güvenli bölgeden çekilmeleri için tanınan 150 saatlik sürenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi dikkat çekti. Mutabakatta kararlaştırılan sürenin Cumhuriyet Bayramı'nda sona ermesi akıllara Afrin zaferini akıllara getirdi. Teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiklerimiz, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezine girmişti.