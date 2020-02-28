Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandılar

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma, operasyon başlattı. Şüpheliler S.K., B.D. ve S. K., gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte Roma dönemine ait 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damla haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje ve 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi.