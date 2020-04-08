Tarihi direniş 219. gününde! 'Gel oğlum bayrağımıza sığın'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Hastalığımıza rağmen oturmaya devam ediyoruz. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu HDP’den istiyorum. Nasıl götürmüşlerse, öyle de getirsinler. Oğlum teslim ol.”