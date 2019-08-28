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  3. Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı vefat etti

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı vefat etti

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı vefat etti

Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında vefat etti.

Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında vefat etti. 

Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.

CENAZESİ KOCATEPE'DEN KALDIRILACAK

Kafalı'nın cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü, cuma namazını takiben Kocatepe Camisi'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

MUSTAFA KAFALI KİMDİR?

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.

(AA)

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