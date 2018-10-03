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  3. Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, kültürel konularda gönüllük esasına dayalı danışmanlık desteği sağlayacak

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, kültürel konularda gönüllük esasına dayalı danışmanlık desteği sağlayacak

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Tarihçi-akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığına kültürel konularda gönüllük esasına dayalı danışmanlık desteği sağlayacak.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Ortaylı'nın danışman olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına katkı vereceğini bildirdi.

Paylaşımında Prof. Dr. Ortaylı ile çektirdiği fotoğrafa yer veren Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tarihsel ve kültürel çalışmalarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da adından söz ettiren çalışmalara imza atan Ortaylı, Türkiye'nin kültürel politikalarına yön verilmesinde fikir ve tecrübeleriyle bir nevi "fahri danışmanlık" görevi üstlenecek.

(AA)

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