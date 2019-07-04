Tapuda yeni döneme geçiliyor

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle tapuda yeni dönem başlıyor. Artık işlemlerde bürokrasi azaltılacak, işlemler yurt dışından bile yapılabilecek, kentsel dönüşümde mağduriyetler giderilecek.

Konut, arsa, tarla alıp satmak kolaylaşacak, tapuda işlemler daha hızlı olacak, alım satımlarda bürokratik süreçler azaltılacak, alıcı ve satıcının aynı müdürlüğe gitmesine gerek kalmayacak, işlemler farklı şehirlerden hatta yurtdışından dahi yapılabilecek.

Tapu işlemlerinde yeni dönemi başlatacak düzenlemeyi içeren Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2B ARAZİLERİNDE BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Yasayla, 2B arazilerinin satışı için geçen yıl kasım ayında sona eren başvuru ve ödeme süreleri de uzatılıyor. Bu arazileri kullananlar, satış başvurusunu 16 Aralık 2019'a kadar yapabilecek. Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı için de aynı tarih geçerli olacak.

Teklif, kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara da neşter vuracak. Kentsel dönüşüm projelerinde, müteahhitlerle sorun yaşayan maliklere sözleşmeyi feshetme hakkı getirilecek.

MÜTEAHHİDE SINIRLAMA GELİYOR

Yasada kentsel dönüşüm mağduriyetlerini önlemeye yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Müteahhitler, yapının yüzde 80’ini tamamlamadan satış yapamayacak.

RİSKLİ YAPILARA SIKI DENETİM

Yasa ile metruk binaların yıkımı da kolaylaşacak. Çevreyi rahatsız eden terk edilmiş binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkılabilecek. Ayrıca yıkılma riski olan yapıların envanteri çıkarılacak. Bu binalar muhtarlıklarda ilan edilecek.