Tanınmamak için imaj değiştirmiş: Adana'da suç makinesine operasyon

2014'te cezaevinden firar eden 40 yaşındaki İrfan Saygılı, 4 yıl içinde 3 kişi öldürdü. Uzun süredir aranan Saygılı, ihbar üzerine Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da 8 Mart 2014'te Samet Daoğlu, 27 Aralık 2017'de Serhat Aydemir ile 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldürülmesi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gibi birçok suçtan aranan Saygılı'nın yerini ihbar sonucu tespit etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken, bölge çembere alındı.

TANINMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ

Düzenlenen operasyonla yakalanan Saygılı'nın, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygılı, daha sonra cezaevine gönderildi.