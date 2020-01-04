Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirdi. Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Antalyaspor ile anlaşması ile gündeme gelen Tamer Tuna hakkında araştırmalar yapılıyor. Tamer Tuna kimdir? Tamer Tuna kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Tamer Tuna hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

TAMER TUNA KİMDİR?

Tamer Tuna 1 Temmuz 1976 Hanak'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör.

Futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 1994 yılında profesyonel geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alında. Sezon öncesi hazırlık kampından sonra henüz as takım için hazır bulunmadı ve oyun tecrübesi edinebilmesi için bir sezonluğuna Petrolofisi'ne kiralandı. Sezon sonu Galatasaray'a geri döndü; fakat yine yeterli bulunmadı ve neticesinde 1995-96 sezonunun başında Denizlispor'a transfer oldu.

19 kez millî takımlara çağrılan Tamer Tuna, 17 Türkiye U-21 ve 1 kez de Türkiye A Millî Takım forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştır.

Futbola vedasindan sonra teknik direktörlük yapmaya karar vermiştir ve ilk antrenörlük deneyimini 2010-11 sezonunda Çanakkale Dardanelspor altyapı antrenörlüğü yaparak edindi. Mayıs 2011 tarihinde Çanakkale Dardanelspor teknik direktörlüğüne getirildi. 2013-15 yılları arasında Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak, Gaziantepspor ve Sivasspor'da görev almıştır.

2015 yılında ise teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle Beşiktaş'da yardımcı antrenör görevine getirilmiştir.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirdi.