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  3. Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu

Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu

Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve oğlu R.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın beşinci celsesinde mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını dinledi.

Sanık R.A, olayla ilgisi olmadığını öne sürerek, beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, elde edilen dijital materyallerin incelenmesi için duruşmayı 10 Mart 2020'ye erteledi.

OLAY

Nevşehir-Aksaray kara yolunda 11 Eylül 2018'de bir sitedeki bağ evinden iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un kaçırıldığı ihbarı yapılmış, Mustafa Şahin Akkoç'a ait hafif ticari araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından içinde 2 kişiyle yanmış halde bulunmuştu. Araçtaki 2 cesedin, Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti.


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