Talihsiz olay! Kaplumbağayı kurtarayım derken canından oldu
Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.
Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.
O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
(AA)