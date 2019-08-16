Talihsiz olay! Kaplumbağayı kurtarayım derken canından oldu

İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

(AA)