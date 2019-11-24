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Talat Atilla: Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum

Talat Atilla: Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasının kaynağı olarak gösterilen Talat Atilla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Talat Atilla paylaşımında "Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak açıkladığı Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama; 

 

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıklamıştı. Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söylemiş iddianın sahibi Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü.

Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası ile ilgili bir yazı yazmıştı. 


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