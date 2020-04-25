'Taksiye 150 TL verdim, hakkımı helal etmiyorum'

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un, “Toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda” mesajına bir vatandaş şöyle tepki gösterdi: “Hakkımı helal etmiyorum size dün 150 TL’yi sayenizde harcamak zorunda kaldım. Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım.”

Mehmet Aksu adlı vatandaşta “ Sokağa çıkma yasağından önce otobüs yoktu, yasaktan sonra otobüs çıkarıyorsunuz” dedi.