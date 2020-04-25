'Taksiye 150 TL verdim, hakkımı helal etmiyorum'
İBB'nin, Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020'de aldığı ve sefer sayılarının artırılmasına yönelik kararını uygulanmaması ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un, “Toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda” mesajına bir vatandaş şöyle tepki gösterdi: “Hakkımı helal etmiyorum size dün 150 TL’yi sayenizde harcamak zorunda kaldım. Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım.”
Mehmet Aksu adlı vatandaşta “ Sokağa çıkma yasağından önce otobüs yoktu, yasaktan sonra otobüs çıkarıyorsunuz” dedi.