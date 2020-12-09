Taksim'in simgesi AKM hızla yükseliyor

Taksim’in simgeleri arasında olan AKM’nin havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

HEDEF HAZİRAN 2021



İlk AKM’nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi’ndeki işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasının havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin tamamının kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü. Korona virüs önlemleri alınarak sürdürülen binanın inşaatını, 30 Ekim’de ziyaret eden Başkan Erdoğan ise binanın Haziran 2021’in sonuna kadar yetiştirilme hedefi olduğunu belirtmişti.